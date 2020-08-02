Günlük burç yorumları – 2 Ağustos 2020 Pazar

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 2 Ağustos 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Her şeye merak salıp vazgeçmek günün sonunda kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir. Kaşiflik belli bir düzeyde keyiflidir.
BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz.
Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor. Beklemekten sıkıldınız. Önceliğiniz aşk ve kariyer hedeflerinizi düzenlemek. Bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin, başkalarını kıskandırmak için değil.
İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın, hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. Bu karşı taraf için de adil olmayabilir.
YENGEÇ: Verimli olacağınız bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı. Kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.
ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermek istiyorsunuz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor.
Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz. Sizin başardıklarınıza şaşıran çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Sizi desteklemeyen kişilerden soyutlamaya ve uzaklaştırmaya çalışın.
BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktiviteler canlanacak. Bugünlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz. Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ: Fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz. Bugünlerde herkesi kurtarmak isterken kendinizi darlık içerisinde hissedebilirsiniz. Başkalarının problemlerini bir kenara bırakarak içsel huzuru yakalamaya çalışın.
AKREP: Bugün, partnerinizle kazançlarla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İnsanların hepsine eşit değer vererek maddi manevi zarara uğramamaya dikkat edin. Böyle durumlarda sevdiklerinizin fikirlerini alarak kontrollü ilerleyebilirsiniz.
YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin planlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz. Duygusal anlamda olumsuzu çekme meyilinizi durdurmaya çalışın. Öz disiplininizi geliştirme çalışmaları yapmaya başlamak için oldukça uygun bir gün.
OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız.
Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay. Mesleki konularda uğradığınız bazı başarısızlıklar çok çabuk demoralize olmanıza sebep olabilir. Kazandıklarınızın fazla olduğunu hep hatırlayın.
KOVA: Ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Önceden kendinizi hatalı hissettiğiniz noktalarda hata yapmayı bırakmayı bilinçli olarak tercih edebilirsiniz. Bu tutum da aşk hayatınızdaki şansınızı arttıracaktır.
BALIK: Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.Algı olarak kendinizi pozitif hissetmek için olumlamalara değer verin. Hemen başarısızlıklara değil daha çok tecrübelere odaklanmanızda fayda olacaktır.