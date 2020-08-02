6 dakikada 50 bin liralık vurgun! Arife günü şok hırsızlık

"ÇALINTI BİR ARAÇLA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRİYORLAR"

İş yeri sahibi Recep Yıldırım, "30 yıldır Sultanbeyli'de mobilya, beyaz eşya ticareti yapıyorum. Dün mağazamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı araçla mağazaya geliyor. Saat 07.30 ile 08.00 arası. Gündüz gözüyle 9 kişi 3 sefer mağazamıza uğruyor. Birinci seferinde mağazanın kapısını kırıyor. Üçüncü sefer de malları alıyor. Yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik ve tekstil ürünlerini alıyorlar. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçekleştiriyorlar. 3 tane televizyon aldılar. 2 tane çalıştığımız laptopu, tekstil ürünlerimizi aldılar. Yaklaşık 50 bin lira değerinde zararımız var." dedi.



"MAĞAZAMIZ 9 TANE MÜŞTERİYİ BİR ARADA GÖRMEDİ"

Mağaza müdürü ise, "Buralar malzemelerle doluydu. Televizyonlarla, tekstil ürünleriyle tamamen ağzına kadar doluydu. Hırsızlar güpegündüz, kar maskeli, ağızları kapalı geldiler. Aracın etrafında onlarca insan, taksi, servis aracının beklemesine rağmen hiç kimse uyarmadı. Bu konuya vatandaşlarımız duyarsız. Hırsızlık olur, ticaret yapıyoruz ama bu kadarını görmedik. Bu mağazamız 9 tane müşteriyi bir arada görmedi. Hırsızlar mağazayı gerçekten iyi tespit etmişler. Zararımız var, ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradık. Şok olduk bayram arifesi. Hırsızların acilen yakalanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.