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    • Yaşam
    • 29.07.2020 Gazete
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    yakın arkadaşı 'den duygusal paylaşım: Sensiz tadı yok

    , eski sevgilisi tarafından vahşice katledildi. Arkadaşı , nde genç kıza şöyle seslendi: Seni tüm kalbimle çok seviyorum. Sensiz hiç tadı yok

    Sensiz tadı yok
    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da ayrılmak istediği sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Genç kızın ölümünün ardından en duygusal paylaşım, arkadaşı 'den geldi.




    Geçtiğimiz günlerde nü kutlayan Gür, sosyal medyadan Pınar'a şu mesajı gönderdi: Keşke sana daha sımsıkı sarılıp seni daha çok öpebilseydim. Pınar seni tüm kalbimle çok seviyorum. Yeni yaşıma içim buruk girdim. Sensiz hiç tadı yok...

    Haberler Yaşam Pınar Gültekin yakın arkadaşı Selver Gür'den duygusal paylaşım: Sensiz tadı yok
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