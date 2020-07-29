Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da ayrılmak istediği sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Genç kızın ölümünün ardından en duygusal paylaşım, arkadaşı Selver Gür'den geldi.
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Gür, sosyal medyadan Pınar'a şu mesajı gönderdi: Keşke sana daha sımsıkı sarılıp seni daha çok öpebilseydim. Pınar seni tüm kalbimle çok seviyorum. Yeni yaşıma içim buruk girdim. Sensiz hiç tadı yok...
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Gür, sosyal medyadan Pınar'a şu mesajı gönderdi: Keşke sana daha sımsıkı sarılıp seni daha çok öpebilseydim. Pınar seni tüm kalbimle çok seviyorum. Yeni yaşıma içim buruk girdim. Sensiz hiç tadı yok...