Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'in üniversite arkadaşı savcılığa ifade verdi

    , ayrılmak istediği si tarafından katledildi. Genç kızın kaybolduğu dönemde katil 'yı arayan üniversite arkadaşı ise savcılığa ifade verdi.

    Katil cepte!
    Türkiye, gencecik bir gülüşü daha yitirdi. 'da 16 Temmuz'da kaybolan (27), korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili ise ayrılmak istediği si idi.



    Cani, boğarak öldürdüğü Pınar'ı varilde yaktıktan sonra üzerine beton dökerek ormanlık alana attığını itiraf etti! Tutuklanıp cezaevine gönderildi.



    Savcılık ise soruşturmayı derinleştirdi. Pınar'ın ve katilin telefon kayıtları incelendi. Genç kız kaybolduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden arkadaşı olan Ceren'in, Cemal Metin Avcı'yı aradığı tespit edildi. 'da yaşayan , ifadesinde önemli bilgiler verdi. Pınar'ın 'da yaşayan eski sevgilisiyle de iletişime geçildi.



    Evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, Pınar'ı bu evde öldürdü.

    KENAN GÜRBÜZ

    Haberler Güncel Pınar Gültekin'in üniversite arkadaşı Ceren savcılığa ifade verdi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri