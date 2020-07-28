Türkiye, gencecik bir gülüşü daha yitirdi. Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolan Pınar Gültekin (27), korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili ise ayrılmak istediği eski sevgilisi Cemal Metin Avcı idi.
Cani, boğarak öldürdüğü Pınar'ı varilde yaktıktan sonra üzerine beton dökerek ormanlık alana attığını itiraf etti! Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Savcılık ise soruşturmayı derinleştirdi. Pınar'ın ve katilin telefon kayıtları incelendi. Genç kız kaybolduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden arkadaşı olan Ceren'in, Cemal Metin Avcı'yı aradığı tespit edildi. İstanbul'da yaşayan Ceren, ifadesinde önemli bilgiler verdi. Pınar'ın Bodrum'da yaşayan eski sevgilisiyle de iletişime geçildi.
Evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, Pınar'ı bu evde öldürdü.
KENAN GÜRBÜZ
Cani, boğarak öldürdüğü Pınar'ı varilde yaktıktan sonra üzerine beton dökerek ormanlık alana attığını itiraf etti! Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Savcılık ise soruşturmayı derinleştirdi. Pınar'ın ve katilin telefon kayıtları incelendi. Genç kız kaybolduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden arkadaşı olan Ceren'in, Cemal Metin Avcı'yı aradığı tespit edildi. İstanbul'da yaşayan Ceren, ifadesinde önemli bilgiler verdi. Pınar'ın Bodrum'da yaşayan eski sevgilisiyle de iletişime geçildi.
Evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, Pınar'ı bu evde öldürdü.
KENAN GÜRBÜZ