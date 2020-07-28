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    • 28.07.2020 16:23
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    Son dakika: 'i katleden 'nın işlettiği mekandaki yazılar silindi!

    'nın merkez ilçesi Menteşe'de üniversite öğrencisi 'i (27) vahşice öldüren 'nın (32) işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına sprey boyayla yazılan '' kelimesi yakınlarınca silinirken, haberinin yer aldığı gazeteler de kaldırıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

    Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katilin dükkanındaki yazılar...

    Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Soruşturmada şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ifadesinde, Pınar'ı Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, buradaki bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

    Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kız, memleketi 'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise haberinin yer aldığı gazeteyle kapatıldığı görüldü. Basında gündem konusu olan haberlerin ardından Avcı'nın yakınları harekete geçerek kelimesini sildikten sonra gazeteleri kaldırdı.

    Haberler Güncel Son dakika: Pınar Gültekin'i katleden katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği mekandaki yazılar silindi!
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