Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katilin dükkanındaki yazılar...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Soruşturmada şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, buradaki bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise cinayet haberinin yer aldığı gazeteyle kapatıldığı görüldü. Basında gündem konusu olan haberlerin ardından Avcı'nın yakınları harekete geçerek katil kelimesini sildikten sonra gazeteleri kaldırdı.