Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Iğdır, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ağrı ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 44°C
Az bulutlu ve açık