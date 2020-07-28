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    • 29.07.2020 06:31
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    • 29.07.2020 06:31
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , 'nun kuzeydoğusu ile , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Iğdır, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.



    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın; yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 21°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 22°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 24°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA 27°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 20°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 18°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI 15°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 14°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    SİNOP 22°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 20°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 18°C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 22°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 22°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ağrı ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 15°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 15°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 16°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 23°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 26°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 30°C, 44°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 29 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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