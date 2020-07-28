Çocuklar gibi oyun oynayın! İşte mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları...

Birlikteyken eğlenebilmek çiftlerin arasındaki bağı oluşturan en kilit noktalardan biri. Doğduğumuz andan itibaren insanlarla oynayarak iletişim kuruyoruz. Takım arkadaşlarımızı, risk almayı ve güvenmeyi bu şekilde öğreniyoruz. Oyunun kurallarını kimin koyduğuna veya oyun sırasında kimin bizi daha iyi desteklediğine bakarak karşımızdaki insanları tanıyoruz ve onlarla ne kadar uyumlu olduğumuzu görüyoruz. Birlikte oyun oynamak yaratıcılığı artırır ve hayatın zorluklarından uzaklaşıp beraber hayal kurma kasınızı geliştirir. Yolda yürürken bir anda durup partnerinizin elini tutarak ters yöne doğru yürümek bile hayatın yönünü 10 dakikalığına da olsa tersine çevirmenizi sağlayabilir.
YARAMAZLIK YAPIN
Oyun oynamanın seks hayatındaki önemi ise tartışılmaz. İlişkinizin başlarındaki renkli cinsel hayatınızı korumak istiyorsanız yaramazlığı, tahmin edilemez olmayı ve oyun oynamayı bırakmamanız gerekiyor. Birinin yanında çılgınca davranabilme özgürlüğünün gücünü hafife almayın. Pek çok çiftin zamanla ilişkiden sıkılmasının nedeni, oyun oynamayı bırakmaları. Çünkü aslında tüm unutulmaz hatıra ve maceraların temelinde birlikte saçmalamayı göze almak yatıyor.
YARAMAZLIK YAPIN
Oyun oynamanın seks hayatındaki önemi ise tartışılmaz. İlişkinizin başlarındaki renkli cinsel hayatınızı korumak istiyorsanız yaramazlığı, tahmin edilemez olmayı ve oyun oynamayı bırakmamanız gerekiyor. Birinin yanında çılgınca davranabilme özgürlüğünün gücünü hafife almayın. Pek çok çiftin zamanla ilişkiden sıkılmasının nedeni, oyun oynamayı bırakmaları. Çünkü aslında tüm unutulmaz hatıra ve maceraların temelinde birlikte saçmalamayı göze almak yatıyor.