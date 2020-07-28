Çocuklar gibi oyun oynayın! İşte mutlu evliliğin ilginç ve komik sırları...

eğlenebilmek çiftlerinarasındaki bağıoluşturan en kilit noktalardanbiri. Doğduğumuz andanitibaren insanlarla oynayarakiletişim kuruyoruz. Takımarkadaşlarımızı, risk almayıve güvenmeyi bu şekildeöğreniyoruz. Oyunun kurallarınıkimin koyduğuna veya oyunsırasında kimin bizi dahaiyi desteklediğine bakarakkarşımızdaki insanları tanıyoruzve onlarla ne kadar uyumluolduğumuzu görüyoruz. Birlikteoyun oynamak yaratıcılığıartırır ve hayatın zorluklarındanuzaklaşıp beraber hayal kurmakasınızı geliştirir.Oyun oynamanın seks hayatındaki önemi ise tartışılmaz. İlişkinizin başlarındaki renkli cinsel hayatınızı korumak istiyorsanız yaramazlığı, tahmin edilemez olmayı ve oyun oynamayı bırakmamanız gerekiyor. Birinin yanında çılgınca davranabilme özgürlüğünün gücünü hafife almayın.Çünkü aslında tüm unutulmaz hatıra ve maceraların temelinde birlikte saçmalamayı göze almak yatıyor.