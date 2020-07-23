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    • 24.07.2020 06:54
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 24 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 24 Temmuz il il hava durumu tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.




    UYARILAR
    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:     Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 32°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu vre Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor

    ERZURUM °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 28°C
    Parçalı bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 24 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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