Tartışmanın büyümesi üzerine, yanında taşıdığı bıçakla kardeşini karın bölgesinden bıçaklayan Hanefi A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALI HALDE 100 METRE KAÇTI

Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kan kaybetmeye başlayan Ferhan A. ise can havliyle yaklaşık 100 metre kaçıp, İnönü Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta yığıldı.

Yaralıyı fark eden polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.