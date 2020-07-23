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    • 23.07.2020 17:44
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    • 23.07.2020 17:52
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    Vahşice katledilen ’in dan paylaştığı son fotoğraf o çerçeveye asıldı!

    Muğla'da tarafından vahşice katledilen ’in dan paylaştığı son fotoğraf, yanındaki çerçeveye konuldu. O kareyi arkadaşı sosyal medyadan "Pınar’ın son paylaşımıydı bu fotoğraf. Şimdiyse duvarda asılı..." notuyla paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Pınar’ın son karesi o çerçeveye asıldı!

    Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.



    Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının i itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.

    Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in hesabı Instagram üzerinden son paylaştığı kare orada bulunan çerçeveye konuldu.



    Twitter üzerinden Pınar'ın son çekildiği yere asılan çerçeveyi paylaşan Polat Öziş, "Pınar'ın son paylaşımıydı bu fotoğraf. Şimdiyse duvarda asılı..." yazdı.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Yaşam Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf o çerçeveye asıldı!
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