Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.07.2020 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 17:18
    ABONE OL

    Kamyon şarampole devrildi! Tonlarcası etrafa saçıldı

    Islahiye'den yola çıkan karpuz yüklü kamyon, şarampole devrildi. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki 13 ton karpuz yola saçıldı. Saçılan karpuzlardan sağlam olanlar başka bir kamyonla Hatay'a gönderildi.

    Kamyon şarampole devrildi! Tonlarcası etrafa saçıldı

    'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi, kasasındaki 13 ton karpuz araziye saçıldı.
    Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yüklediği 13 ton karpuzu Hatay'a götüren İbrahim Yıldız (63) yönetimindeki 31 HZ 106 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve bariyerlere çarparak yol kenarındaki araziye devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, devrilerek hasar gören kamyonun kasasındaki karpuzlar da araziye savruldu. Araziye saçılan karpuzlar, çağırılan başka bir kamyonla Hatay'a gönderilirken, kaza yapan kamyon ise çekici ile kaldırıldı.

    Haberler Yaşam Kamyon şarampole devrildi! Tonlarcası etrafa saçıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri