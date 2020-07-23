Avcı'nın Gültekin ile 16 Temmuz'da Muğla Menteşe'de bir alışveriş merkezinde buluştuğu belirlendi. Avcı'nın kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da tespit edildi.

Ekiplerin, akaryakıt istasyonundan "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı anlattı. Genç kızın katili daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.