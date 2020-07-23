Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    inin detayları tüyler ürpertti: komşularına "mangal yaktım" demiş

    Üniversiteli 'in hunharca katledilmesi ülkede lanetlendi. in detayları ise tüyler ürpertti. Canı, boğduğu genç kızı bağ evinin balkonunda varile atıp ateşe verdi. Komşularına da "mangal yaktım" dedi.

    Üniversiteli 'in hunharca katledilmesi ülkede lanetlendi. in detayları ise tüyler ürpertti. Canı, boğduğu genç kızı bağ evinin balkonunda varile atıp ateşe verdi. Komşularına da "mangal yaktım" dedi.




    Katil evli ve bir çocuk babası



    Pınar'ı burada yaktı




    ENGEL OLAMADI
    Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. hesabı ise cinayeti aydınlatmaya yetti.

    Çünkü kaybolduğu gün katilini 'dan engellemişti.




    Muğla'da 'dan beri kayıp olan üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katili ise Cemal Metin Avcı (32) isimli eski sevgilisiydi! Evli ve 1 çocuk babası Avcı, Pınar'ın kendisini terk etmesini hazmedemedi. Genç kızı 15-20 saniye boğarak öldürdüğünü, cesedi benzinle yaktıktan sonra varile koyduğunu, bu esnada elinden kaydığı için iple boğazını sardığını anlattı. Üzerine de beton döktüğünü ardından ormana attığını itiraf etti. Kameralara yakalanan katilin, cinayetten 3 saat 15 dakika sonra benzinliğe gittiği ve 3 litre benzin aldığı tespit edildi. Savcılık şimdi, Avcı'nın cinayetten sonraki 4 gün boyunca ne yaptığını araştırıyor.

    KİLİT GÜN
    Ekipler, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını takibe aldı. Genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı. Bu detay cinayeti aydınlattı.




    Pınar, Özgecan'ın ölümüne böyle tepki göstermişti.

    İKİ SORUDA ÇÖZÜLDÜ
    Jandarma, Pınar'ı bulmak için iğneyle kuyu kazdı. Cemal Metin Avcı'nın 6 aydır görmediğini söylediği genç kızı 16 Temmuz'a kadar telefonla aradığı ortaya çıktı. Benzinle ne yaptığı sorulunca cinayeti anlatmak zorunda kaldı.



    KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ
    Cinayet günü, bağ evinde yaşananlar çevre evlerde oturanların da dikkatini çekti.



    Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yaktığı esnada dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum" dediği öğrenildi.



    HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜ
    Gencecik evladını yitiren Sıddık Özdemir, "Adam kızımı takıntı haline getirmişti. Ben kızımı teşhis edemedim. Yalnız kızımı değil, hepimizi öldürdü" dedi.


    CANİ EN AĞIR CEZAYI ALACAK
    Başkan Erdoğan, Pınar Gültekin'in katilinin en ağır cezayı alacağını söyledi. "Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Davanın bizzat takipçisi olacak, kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum" dedi.



    KENAN GÜRBÜZ



    KORKUTAN EYLEM
    İzmir'de 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, evden kaçtı. Anne-babası yıkıldı. Genç kız bir gün sonra parkta ortaya çıktı. Herkes rahatladı.

    Haberler Güncel Pınar Gültekin cinayetinin detayları tüyler ürpertti: Cemal Metin Avcı komşularına "mangal yaktım" demiş
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri