Çünkü kaybolduğu gün katilini Instagram'dan engellemişti.

16 Temmuz 'dan beri kayıp olan üniversiteli(27) korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katili iseisimli eski sevgilisiydi! Evli ve 1 çocuk babası Avcı, Pınar'ın kendisini terk etmesini hazmedemedi. Genç kızı 15-20 saniye boğarak öldürdüğünü, cesedi benzinle yaktıktan sonra varile koyduğunu, bu esnada elinden kaydığı için iple boğazını sardığını anlattı. Üzerine de beton döktüğünü ardından ormana attığını itiraf etti. Kameralara yakalanan katilin, cinayetten 3 saat 15 dakika sonra benzinliğe gittiği ve 3 litre benzin aldığı tespit edildi. Savcılık şimdi, Avcı'nın cinayetten sonraki 4 gün boyunca ne yaptığını araştırıyor.Ekipler, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını takibe aldı. Genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı. Bu detay cinayeti aydınlattı.Pınar, Özgecan'ın ölümüne böyle tepki göstermişti.Jandarma, Pınar'ı bulmak için iğneyle kuyu kazdı. Cemal Metin Avcı'nın 6 aydır görmediğini söylediği genç kızı 16 Temmuz'a kadar telefonla aradığı ortaya çıktı. Benzinle ne yaptığı sorulunca cinayeti anlatmak zorunda kaldı.Cinayet günü, bağ evinde yaşananlar çevre evlerde oturanların da dikkatini çekti.Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yaktığı esnada dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum" dediği öğrenildi.Gencecik evladını yitiren Sıddık Özdemir, "Adam kızımı takıntı haline getirmişti. Ben kızımı teşhis edemedim. Yalnız kızımı değil, hepimizi öldürdü" dedi.

, Pınar Gültekin'in katilinin en ağır cezayı alacağını söyledi. "Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Davanın bizzat takipçisi olacak, kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum" dedi.İzmir'de 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, evden kaçtı. Anne-babası yıkıldı. Genç kız bir gün sonra parkta ortaya çıktı. Herkes rahatladı.