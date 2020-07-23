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    • 23.07.2020 09:24
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    • 23.07.2020 09:24
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    Sevgilisine sinirlenen 'da kayboldu!

    ’da erkek arkadaşına sinirlenip ’a çıkan ekipleri alarma geçirdi. 1 saat sonra kadın, kendi çabalarıyla geldiği yolu bularak ekiplerinden yiyecek malzeme istedi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sevgilisine sinirlenen kadın Uludağ'da kayboldu!

    Olay, 00.30 sıralarında il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü üzerinde dağda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Öztürk sevgilisine sinirlenip dağa hava almaya çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan Öztürk, gece karanlığıyla birlikte yönünü kaybetti.

    Bunun üzerine cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 1 saat sonra , kendi çabalarıyla geldiği yolu bularak AFAD ekiplerinden yiyecek malzeme istedi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise ifadesini almak üzere Öztürk'ü emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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