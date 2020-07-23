Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.07.2020 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 09:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'daki '' operasyonuna 3 tutuklama

    Gelen son dakika haberine göre, 'da ların motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

    'Change' çetesi çökertildi! Çalıntı araçların...
    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama şerhi bulunan ların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı iddia edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

    Antakya, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. 4 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 19 otomobile de el konuldu.

    Emniyette ifadeleri alınan 16 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    Haberler Yaşam Son dakika: Hatay'daki 'change' operasyonuna 3 tutuklama
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri