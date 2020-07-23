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    • 23.07.2020 09:14
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    • 23.07.2020 09:14
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    Son dakika: Biber yüklü tır ’de köprüden uçtu: Baba oğul ölümden döndü

    Son dakika haberine göre otoyolu mevkiinde meydana gelen trafik sında tır, köprüden uçarak takla attı. Kazada baba oğul ölümden döndü. Emniyet ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Biber yüklü tır köprüden uçtu
    otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 'den 'a biber taşıyan Ramazan A. idaresindeki 50 DA 356 plakalı tır, küçük Melen mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprüden uçarak Yeni taşköprü-Paşakonağı köylerinin birleşim yoluna düştü.



    Kazayı gören ve yol güzergahında olan vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, bölgeye 112 Acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralı sürücü Ramazan A. ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Ahmet A. olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafın takla atan tırdan çıkartılarak 112 ekiplerine teslim etti.

    Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tır'ın uçtuğu Yeni Taşköprü-Paşakonağı birleşim yolu saçılan biberler dolayısı ile trafiğe kapandı.



    Yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından biberler toplanırken yol trafiğe açıldı. Emniyet ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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