Siz değil hormonlarınız konuşuyor

Kadınlar iki adet dönemi arasındaki günlerinde hormon değişiklerinden nasıl etkileniyor? Bazen bir bakmışsınız sebepsiz bir mutluluk içinizi kaplamış, bazen de öfkeden bir anda deliye dönmüşsünüz. Peki nedir duygularınızı bir oraya bir buraya savuran şey? Kadınların psikolojik durumu, enerjisi, beslenme düzeni hatta ilişkileri değişen hormonlarından nasıl etkileniyor, hepsini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan'dan öğrendik.
ÖSTROJEN, SEN YOK MUSUN SEN?
Östrojen aslında erkeklerde bulunan bir hormon çağrısı yapar. Adet döneminin ilk günü östrojenin başlangıç günü olarak kabul edilir. 15. gün, yani adetin tam ortasına gelindiğinde yumurtlama gerçekleşir ve östrojen de en yüksek seviyeye ulaşır.
Östrojen seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kadınlar güzelleşir, kendilerini daha enerjik ve verimli hissederler. Bu dönem ayrıca çocuk yapmak için de en uygundur.
PROGESTERON AĞLATABİLİR
Östrojenden sonra sıra progesteronda. Ne zaman sinirlensek, "Adet döneminde misin?" denilmesinin nedeni salgıladığımız progesteron hormonudur. Progesteron, kadında duygusallık, sinirlilik hali yaratabilir. Bundan böyle senin neyin var diyenlere, "Bunlar hep progesterondan" diyebilirsiniz.
ACIYI UNUTTURAN OKSİTOSİN
Oksitosin hipofiz bezinin arka kısmında bulunan mutluluk ve sevgi hatta aşk hormonu olarak bilinen bir kadınlık hormonu. Cinsel ilişki sırasında ve doğumda salgılanmasıyla bilinen oksitosin seviyesi kadın sağlığı açısından son derece önemli. Eksikliği halinde kaygı, depresyon, mutsuzluğa neden olur.
TİROİT KADINI YAVAŞLATIYOR
Tiroit hormonu kadında da erkekte de etkindir ancak kadınlar için daha özeldir. Menopoza giren kadınlar, tiroit problemlerinden ötürü zihinsel yetilerinin zayıfladığını ve kilo aldıklarını söyleyebilirler.
ÖSTROJEN, SEN YOK MUSUN SEN?
Östrojen aslında erkeklerde bulunan bir hormon çağrısı yapar. Adet döneminin ilk günü östrojenin başlangıç günü olarak kabul edilir. 15. gün, yani adetin tam ortasına gelindiğinde yumurtlama gerçekleşir ve östrojen de en yüksek seviyeye ulaşır.
Östrojen seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kadınlar güzelleşir, kendilerini daha enerjik ve verimli hissederler. Bu dönem ayrıca çocuk yapmak için de en uygundur.
PROGESTERON AĞLATABİLİR
Östrojenden sonra sıra progesteronda. Ne zaman sinirlensek, "Adet döneminde misin?" denilmesinin nedeni salgıladığımız progesteron hormonudur. Progesteron, kadında duygusallık, sinirlilik hali yaratabilir. Bundan böyle senin neyin var diyenlere, "Bunlar hep progesterondan" diyebilirsiniz.
ACIYI UNUTTURAN OKSİTOSİN
Oksitosin hipofiz bezinin arka kısmında bulunan mutluluk ve sevgi hatta aşk hormonu olarak bilinen bir kadınlık hormonu. Cinsel ilişki sırasında ve doğumda salgılanmasıyla bilinen oksitosin seviyesi kadın sağlığı açısından son derece önemli. Eksikliği halinde kaygı, depresyon, mutsuzluğa neden olur.
TİROİT KADINI YAVAŞLATIYOR
Tiroit hormonu kadında da erkekte de etkindir ancak kadınlar için daha özeldir. Menopoza giren kadınlar, tiroit problemlerinden ötürü zihinsel yetilerinin zayıfladığını ve kilo aldıklarını söyleyebilirler.