



VAKALARDAKİ ARTIŞTA DÜĞÜN VE TAZİYELER ETKİLİ

Diyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi: "Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor. Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu. Taziyeler bir diğer önemli bir nokta. Taziyeler kuruluyor maalesef. Şimdi bu noktada taziyelere gelen gidenler oluyor, kalabalık oluyor. Aynı ortamda topluca insanlar oturuyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Uzun süre sohbet ediyorlar. Ve bunların çoğunda da maske olmuyor."



'ENDİŞEMİZ KIŞ MEVSİMİNDE DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK'

Prof. Dr. Recep Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi asıl endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelerin özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.