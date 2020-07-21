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    • Yaşam
    • 21.07.2020 10:51
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    • 21.07.2020 10:51
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    'da 132 evde daha karantinası

    Son dönemde vakalarında büyük artış gözlenen 'da 132 ev daha karantinaya alındı. Açıklama valilik tarafından yapılırken, kent genelinde 74 evde ise karantina uygulaması sona erdi.

    O ilimizde 132 evde daha koronavirüs karantinası

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.

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