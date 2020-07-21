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    • 21.07.2020 10:47
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    'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

    Son dakika haberleri... 'nın Kozan ilçesinde iki araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

    Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

    'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, Kozan-Bucak yolundaki Karavelililer kavşağında meydana geldi. Kozan'dan Bucak yönüne giden Cumali Bağrıyanık yönetimindeki 33 ABC 668 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahri Tıraşoğlu yönetimindeki 01 RL 696 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan konuşma engelli Eyüp Bağrıyanık (65), Cumali Bağrıyanık (30), Yüksel Bağrıyanık (54) ile Bahri Tıraşoğlu (51) ve Emine Sallı (27) itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Eyüp Bağrıyanık'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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