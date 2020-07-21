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    • Yaşam
    • 21.07.2020 11:13
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    • 21.07.2020 11:19
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    'de korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

    İstanbul 'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay, dün öğle saatlerinde 'de meydana geldi. Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairedeki klimada bilinmeyen bir nedenle çıktı.

    Bu sırada karşı binada olan bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayda girdi. Bir süre sonra klima bomba gibi patladı. Patlama anı kamaraya saniye saniye yansıdı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama olan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire içinde hasar oluştu.

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