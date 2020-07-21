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    • Yaşam
    • 21.07.2020 12:53
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    • 21.07.2020 12:57
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    Twitter'dan uyardı: virüs, sosyal sınıf ayrımı yapmıyor

    haberine göre , 'Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım' mesajını paylaşarak vatandaşları, salgının sosyal sınıf ayrımı yapmadığı yönünde uyardı.

    Twitter'dan uyardı: Ayrım yapmıyor

    Bakan Koca, Twitter'daki hesabından virüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Kovid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor" dedi.



    20 TEMMUZ TABLOSU
    Dün paylaşılan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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