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    • 21.07.2020 13:29
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    • 21.07.2020 13:29
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    Son dakika: FSM Köprüsü çıkışında araç yangını! Trafik kilitlendi

    'nün çıkışında seyir halinde bulunan bir kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    FSM Köprüsü çıkışında araç yangını! Trafik kilitlendi

    TEM Otoyolu çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



    TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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