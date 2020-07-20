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    • 20.07.2020 21:51
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düğün uyarısı! Hastalık ve izlemesin

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, izlemesin." dedi.

    Bakan Koca: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, izlemesin." dedi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden 'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.

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