Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.07.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2020 23:51
    ABONE OL

    Son dakika: 'da bir köye karantinası

    Son günlerde 'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yeni tip (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle, köy karantinaya alındı.

    Isparta'da bir köye koronavirüs karantinası

    'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çetince köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

    Alınan karantina kararının uygulamasına saat 22.00 itibarıyla başlandı.

    Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Son dakika: Isparta'da bir köye koronavirüs karantinası
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri