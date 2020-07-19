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    • 20.07.2020 06:30
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 20 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Trakya ve ( hariç) ile 'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 20 Temmuz il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Trakya ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, Trakya, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL 22°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, zamanla kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 18°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ 21°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 17°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 22°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 19°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA 25°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 22°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 17°C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 18°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 21°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 20°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 21°C, 40°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

    RİZE 22°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

    TRABZON 23°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 15°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 14°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 21°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 20°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
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