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    • Yaşam
    • 19.07.2020 22:49
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    • 19.07.2020 22:49
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    'da alkollü bir kişi saldırdığı görme ı hastanelik etti

    'un 'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme a hiçbir neden yokken önce sataştı sonra saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi hastanelik oldu.

    Alkollü kişi görme engelli vatandaşı hastanelik etti

    'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme ı hastanelik etti.

    Samsun'un İlkadım ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.'nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı.

    Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.'ye saldıran şahıs Muhammed Ç.'yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı.

    Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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