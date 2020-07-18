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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    'nın katili yakalandı: "Karımla basınca öldürdüm"

    8 evli kadınla yasak ilişki kuran ve 8 parçaya bölünmüş cesedi tem kenarında bulunan 'nın katili yakalandı. Dozer operatörü her şeyi anlattı: Üst komşum Süleyman'ı ile yatağımda bastım. Bıçakla öldürüp parçaladım.



    8 evli kadınla yasak ilişki kuran ve 8 parçaya bölünmüş cesedi tem kenarında bulunan Süleyman Akbaba'nın katili yakalandı. Dozer operatörü Alpaslan Arslan her şeyi anlattı: Üst komşum Süleyman'ı Karım Nugbar ile yatağımda bastım. Bıçakla öldürüp parçaladım.




    EŞİ BENZERİ YOK!
    8 evli kadınla yasak aşk yaşayan Süleyman Akbaba, 8 parçaya bölünerek katledildi. Katili tutuklanırken eşinin sözleri herkesi derinden etkiledi: Benim içimde ona sadece nefret var, hınç var. Hayatım boyunca mezarına bile gitmeyeceğim.



    Türkiye, atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen cinayete kilitlendi. 14 Temmuz'da TEM otoyolunda 8 parçaya ayrılmış halde bulunan cesedin ailesi tarafından aranan Süleyman Akbaba'ya ait olduğu belirlendi. Birsen Akbaba'nın "Kocam evli kadınlarla yasak aşk yaşıyordu" sözleri, cinayeti aydınlatmaya yetti. Bugüne kadar 8 evli kadınla aşk yaşayan Akbaba'nın son olarak alt komşusu Nubar Arslan (29) ile birlikte olduğu tespit edildi.



    İkiliyi evde basan iş makinesi operatörü Alparslan Arslan (34) bıçakla öldürdüğü Akbaba'yı 8 parçaya böldüğünü itiraf etti. Dün atv'deki yayına bağlanan Birsen Akbaba, "Eşimin cenazesine katılmadım. Benim içimde ona nefret var. Onun mezarına bir kez daha gitmeyeceğim ona rahmet okumayacağım" dedi.



    Süleyman Akbaba, aşk yaşadığı komşusunun eşi tarafından öldürüldü.

    YUNUS EMRE KAVAK





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