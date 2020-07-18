



İkiliyi evde basan iş makinesi operatörü Alparslan Arslan (34) bıçakla öldürdüğü Akbaba'yı 8 parçaya böldüğünü itiraf etti. Dün atv'deki yayına bağlanan Birsen Akbaba, "Eşimin cenazesine katılmadım. Benim içimde ona nefret var. Onun mezarına bir kez daha gitmeyeceğim ona rahmet okumayacağım" dedi.