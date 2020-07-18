8 evli kadınla yasak ilişki kuran ve 8 parçaya bölünmüş cesedi tem kenarında bulunan Süleyman Akbaba'nın katili yakalandı. Dozer operatörü Alpaslan Arslan her şeyi anlattı: Üst komşum Süleyman'ı Karım Nugbar ile yatağımda bastım. Bıçakla öldürüp parçaladım.
EŞİ BENZERİ YOK!
8 evli kadınla yasak aşk yaşayan Süleyman Akbaba, 8 parçaya bölünerek katledildi. Katili tutuklanırken eşinin sözleri herkesi derinden etkiledi: Benim içimde ona sadece nefret var, hınç var. Hayatım boyunca mezarına bile gitmeyeceğim.
Türkiye, atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen cinayete kilitlendi. 14 Temmuz'da TEM otoyolunda 8 parçaya ayrılmış halde bulunan cesedin ailesi tarafından aranan Süleyman Akbaba'ya ait olduğu belirlendi. Birsen Akbaba'nın "Kocam evli kadınlarla yasak aşk yaşıyordu" sözleri, cinayeti aydınlatmaya yetti. Bugüne kadar 8 evli kadınla aşk yaşayan Akbaba'nın son olarak alt komşusu Nubar Arslan (29) ile birlikte olduğu tespit edildi.
İkiliyi evde basan iş makinesi operatörü Alparslan Arslan (34) bıçakla öldürdüğü Akbaba'yı 8 parçaya böldüğünü itiraf etti. Dün atv'deki yayına bağlanan Birsen Akbaba, "Eşimin cenazesine katılmadım. Benim içimde ona nefret var. Onun mezarına bir kez daha gitmeyeceğim ona rahmet okumayacağım" dedi.