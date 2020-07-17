Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Alparslan A., eşi Nubar A. ve iki kişiyi 16 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına almıştı.