Gümüşlere muz beyazlığı | Pratik bilgiler

Muz kabuğu deyip geçmeyin. Gümüşlerinizi parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Hatta muz kabuğunu dişleriniz için bile kullanabilirsiniz.



TENCERE TAŞMAZ

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz…







TERS ÇEVİRİN

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.



TAZE KALSIN

Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.