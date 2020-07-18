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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    Gümüşlere muz beyazlığı | Pratik bilgiler

    Muz kabuğu deyip geçmeyin. parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Hatta muz kabuğunu dişleriniz için bile kullanabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz pratik bilgiler...

    Gümüşlere muz beyazlığı

    Muz kabuğu deyip geçmeyin. parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Hatta muz kabuğunu dişleriniz için bile kullanabilirsiniz.

    TENCERE TAŞMAZ
    Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz…



    TERS ÇEVİRİN
    Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.

    TAZE KALSIN
    Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.

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