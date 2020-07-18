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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    'da bir esnasında kadının bebeğinin kafasını kopardılar

    ’in ters olarak doğan bebeğinin, müdahale sırasında kafası koptu. Kafa anne rahminde, gövdesi ise ların elinde kaldı. Erin çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Seda Erin, yaşadıklarından sonra psikolojik tedavi görmeye başladığını söyledi.

    Dehşete gebe

    Ankara'da olan Seda Erin, 2014'te yapmak için Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra normal doğuma alındı. Ancak bebeği ters geldi. ların müdahalesi sırasında bebeğin kafası koptu. Kafa anne karnında, gövde ise doktorların elinde kaldı. Bebeğin kafası cerrahi müdahale ile alındı.



    Erin çifti, hem hastane hem de doğuma giren doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 10. 'ne de 351 bin liralık tazminat davası açtı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun dava dosyasına gönderdiği savunmada, hastanenin ve doğuma katılan doktorun herhangi bir ihmalle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Mahkeme ise tazminat talebini reddetti. Aile, itiraz ederek bu kez dosyayı Danıştay'a taşıdı.

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