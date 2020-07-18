Ankara'da hamile olan Seda Erin, 2014'te doğum yapmak için Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra normal doğuma alındı. Ancak bebeği ters geldi. Doktorların müdahalesi sırasında bebeğin kafası koptu. Kafa anne karnında, gövde ise doktorların elinde kaldı. Bebeğin kafası cerrahi müdahale ile alındı.







Erin çifti, hem hastane hem de doğuma giren doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne de 351 bin liralık tazminat davası açtı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun dava dosyasına gönderdiği savunmada, hastanenin ve doğuma katılan doktorun herhangi bir ihmalle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Mahkeme ise tazminat talebini reddetti. Aile, itiraz ederek bu kez dosyayı Danıştay'a taşıdı.