



Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4470 Sokak'ta meydana geldi. Mahallenin gençlerinden O.F. ve S.Y., iddiaya göre alkol aldıktan sonra sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, küfür ederek çevreyi rahatsız etti. Kendisine ait büfenin kepenklerine vurulan İsmet Çirkin, küfür etmemeleri konusunda uyardığı iki genç ile tartışmaya başladı.