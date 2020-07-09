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    • Yaşam
    • 09.07.2020 15:29
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    • 09.07.2020 15:29
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    'deki iki şehir eşkıyasının cezası belli oldu

    'de bir üniversite öğrencisini darp ettikten sonra gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan iki şehir eşkıyasının cezası belli oldu. Şahıslara 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

    Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk'e 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

    Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.



    Bugün yapılan duruşmada 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından Yıldız ve Baştürk'e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken 'yağma', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.
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