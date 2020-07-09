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    • Yaşam
    • 09.07.2020 14:38
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    • 09.07.2020 14:38
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    ’da düzenlenen operasyonunda 21 kilo Marihuana ele geçirildi!

    Beylikdüzü’nde dur ihtarına uymayan bir araç yaşanan kovalamaca ve yapılan dar alan çalışması sonrası Caddesi üzerinde durduruldu. Araçtan 21 kilo ele geçirildi. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

    İstanbul'da dev operasyon! Hepsi ele geçirildi

    Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, " veya veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz günü Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde dur ihtarına uymayan bir araç yaşanan kovalamaca ve yapılan dar alan çalışması sonrası Caddesi üzerinde durduruldu.

    Araç içerisinde bulunan Serkan S. (33) isimli şahıs yakalanarak araç içerisinde yapılan aramada; 20 paket halinde toplam ağırlığı 21 kilo gelen Marihuana, 1480 TL, 10 Dolar para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

    Sabah/

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