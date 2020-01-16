Bugünkü
Takvim

’de polise kafa tutan ‘zorbalar’ için 40 yıl hapis istemi

Birçok suça karışan şehir magandaları, medyayı suçladı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Üniversite öğrencisi , (22) ve (25) tarafından gasp edildi. Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaştı. Polise kafa tutan ikili, daha sonra tehditler savurarak ayrıldı. O anlar yayınlandı. Yıldız ve Baştürk, tutuklandı. İkili hakkında, Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Birçok suça karışan şehir magandaları, medyayı suçladı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Üniversite öğrencisi Atakan Dayan, Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk (25) tarafından gasp edildi. Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaştı. Polise kafa tutan ikili, daha sonra tehditler savurarak ayrıldı. O anlar yayınlandı. Yıldız ve Baştürk, tutuklandı. İkili hakkında, Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yıldız, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Mahkeme duruşmayı erteledi.



SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI
Şehir magandaları, polise zorluk çıkardı. O anlar sosyal medyada yayınlandı.

(solda), ortalığı birbirine kattı. Kollarını sallayarak hastaneden çıktı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBalıkesir’de polise kafa tutan ‘zorbalar’ için 40 yıl hapis istemi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri