

Birçok suça karışan şehir magandaları, medyayı suçladı. Olay geçen yıl Balıkesir'de yaşandı. Üniversite öğrencisi Atakan Dayan, Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk (25) tarafından gasp edildi. Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaştı. Polise kafa tutan ikili, daha sonra tehditler savurarak ayrıldı. O anlar sosyal medyada yayınlandı. Yıldız ve Baştürk, tutuklandı. İkili hakkında, Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yıldız, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü.Şehir magandaları, polise zorluk çıkardı. O anlar sosyal medyada yayınlandı. Nihat Yıldız (solda), ortalığı birbirine kattı. Kollarını sallayarak hastaneden çıktı.