Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.11.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:52

Polise kafa tutan 'zorba' hakkında yeni karar! Görüntüler büyük tepki çekmişti

’de yaşanan ve büyük tepkiye yol açan görüntülerdeki Burak Baştürk ve ’ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Avukatlarının itirazı üzerine tutuklu sanık Nihat Yıldız tahliye edildi. Yıldız, 27 Eylül’de tutuklanmıştı. Diğer zanlı ise daha önce tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz Eylül ayında 'de yaşanan olayda hastanenin acil servisinde iki zorbanın kendilerine müdahale eden polise karşı direnmesi ve hastaneden ayrılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

İKİ ZANLI DA 'PİŞMANIM' DEMİŞTİ
Zanlıların aynı akşam parkta kendi halinde eğlenen bir genci dövdükleri, bu sırada parmağı kırılan zanlılardan birinin tedavisi için hastaneye geldikleri anlaşılmıştı. Başlatılan soruşturmada iki zanlı da gözaltına alındı ve tutuklandı.

İfadelerinde iki zanlı da 'pişmanım' demişti. Polisin üzerine yürüyen ifadesinde 'Polisi ittirdim, çünkü alkollü idim. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim' diyerek kendini savunmuştu.

BIÇAKLAMASINLAR DİYE DAYAĞA RAZI OLDUM
Hürriyet'in haberine göre saldırıya uğrayan A.D. de yaşadığı dehşeti 'Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum' şeklinde anlatmıştı.

Yaklaşık bir buçuk aylık tutukluluk süresinin ardından avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Balıkesir 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Nihat Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriPolise kafa tutan 'zorba' hakkında yeni karar! Görüntüler büyük tepki çekmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri