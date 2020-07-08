Betül Aşçı, dün yayınladığı görüntülerle infiale neden oldu. Kucağında oturan küçük kıza canlı yayında zorla sigara içiren kadın, argo ve küfürlü konuşmalarıyla da tepki çekti. Kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık veren Aşçı'nın bu videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül Aşçı'yı gözaltına aldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hürriyet'in haberine göre olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" başlıklı haber ve görüntülere ilişkin, İstanbul'daki çocuk ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme yapıldığını, çocuklara rehberlik desteği sağlandığını ve inceleme sonucunda da gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Dün yaşanan olaya uzmanlarından da tepki geldi. "Bir çocuğun canlı yayında oyuncak edilmesi yine bir istismar biçimi. Aynı anda orada bulunan diğer insanların duruma göz yumması da birçok yetişkin tarafından istismara maruz kaldığını gösteriyor" diye belirten uzmanlar olayı enine boyuna değerlendirdi.