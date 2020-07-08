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    • Yaşam
    • 08.07.2020 15:54
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    • 08.07.2020 15:57
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    'da siz yakalanan kişi kesilince kendisini tokatladı

    Son dakika haberi... Yurt genelinde virüs leri devam ediyor. 'da, polisin denetimleri sırasında takmadığı için hakkında para sı uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.

    Ceza kesilince kendisini tokatladı

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da, kentin farklı noktalarında polis tarafından denetim yapıldı.



    Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı. Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.




    Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi. Cezayı uygulayan kadın komiser, "Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz'' dedi.

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