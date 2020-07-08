Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.07.2020 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 16:02
    ABONE OL

    'da insana saldıran çekirge paniği

    Son dakika haberleri... ’da insana saldırdığı iddia edilen dev çekirge görüldü. Çiftçi , 25-30 cm uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonuyla görüntüledi.

    Kentte korku dolu anlar! İnsana saldırıyor

    merkeze bağlı Çamlıca köyünde tarlada çalışan vatandaşlar çekirge korkusu yaşadı.

    Uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge, tarlada çalışan 'ın dikkatini çekti.

    Diğerlerinden büyük olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen çiftçi, çekirgeye doğru ilerledi. Dev çekirge kendisine yaklaşan çitçinin üzerine doğru zıplayınca korkuya neden oldu.

    Çekirgenin yanından uzaklaşan çiftçi, hayatı boyunca bu büyüklükte bir çekirge görmediğini belirterek, çekirgenin saldırgan olduğunu dile getirdi.

    Haberler Yaşam Adıyaman'da insana saldıran çekirge paniği
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri