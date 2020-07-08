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    • Yaşam
    • 08.07.2020 Gazete
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    Corona’ya daldık! Sahillere akın ettiler...

    . 500 binden fazla insanı hayattan kopardı. Bazı vatandaşlar ise uyarılara aldırmadı. da değerlendirmek için soluğu sahillerde aldı. ve sahillerinde sosyal mesafeyi korumak neredeyse imkansızdı. 'de de görüntüler aynıydı.

    Corona’ya daldık
    COVİD-19 salgını dünyayı esir aldı. 500 binden fazla insanı hayattan kopardı. Bazı vatandaşlar ise uyarılara aldırmadı. da değerlendirmek için soluğu sahillerde aldı.



    ve sahillerinde sosyal mesafeyi korumak neredeyse imkansızdı. 'de de görüntüler aynıydı.



    MASKE DAYAĞI
    Mersin Tarsus'ta otobüs şoförü Mehmet Teneke (65), önceki gün arabaya maskesiz binen iki kişiyi uyardı. Duruma sinirlenen ikili, şoförü dakikalarca yumrukladı!



    Kafasına 8 dikiş atılan Teneke, 6 gün iş göremezlik raporu aldı. "Devletin koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, üstüne bir de dayak yedim" dedi.



    SON DERECE TEHLİKELİ
    Hava     sıcaklıkları arttı. Maske kullanımı zahmetli bir hal aldı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. ise uyardı: "Terden ıslanmış maskeyi takmayın. Cerrahi maskeleri yazın 3 saatte bir değiştirin. Kimsenin olmadığı yerlerde maskenizi bir süre indirin."



    İKİNCİ BAHAR
    Edirne'de kuyumcu Rahmi Cömert (52), 9 Mart'ta Corona'ya yakalandı. 78 gün boyunca virüsle savaştı. Evine taziye telefonları bile gelmeye başladı. Ancak o, hayata sarıldı. Kök hücre nakliyle hastalığı atlattı. "Bu olayı kimse hafife almasın. Çok şükür bu ikinci hayatım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    BOLSONARO POZİTİF ÇIKTI
    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun önceki gün ateşi yükseldi. COVİD- 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



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