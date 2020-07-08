Corona’ya daldık! Sahillere akın ettiler...

COVİD-19 salgını dünyayı esir aldı. 500 binden fazla insanı hayattan kopardı. Bazı vatandaşlar ise uyarılara aldırmadı. Sıcak havayı da değerlendirmek için soluğu sahillerde aldı.
ABD ve İspanya sahillerinde sosyal mesafeyi korumak neredeyse imkansızdı. Türkiye'de de görüntüler aynıydı.
MASKE DAYAĞI
Mersin Tarsus'ta otobüs şoförü Mehmet Teneke (65), önceki gün arabaya maskesiz binen iki kişiyi uyardı. Duruma sinirlenen ikili, şoförü dakikalarca yumrukladı!
Kafasına 8 dikiş atılan Teneke, 6 gün iş göremezlik raporu aldı. "Devletin koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, üstüne bir de dayak yedim" dedi.
SON DERECE TEHLİKELİ
Hava sıcaklıkları arttı. Maske kullanımı zahmetli bir hal aldı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz ise uyardı: "Terden ıslanmış maskeyi takmayın. Cerrahi maskeleri yazın 3 saatte bir değiştirin. Kimsenin olmadığı yerlerde maskenizi bir süre indirin."
İKİNCİ BAHAR
Edirne'de kuyumcu Rahmi Cömert (52), 9 Mart'ta Corona'ya yakalandı. 78 gün boyunca virüsle savaştı. Evine taziye telefonları bile gelmeye başladı. Ancak o, hayata sarıldı. Kök hücre nakliyle hastalığı atlattı. "Bu olayı kimse hafife almasın. Çok şükür bu ikinci hayatım" diyerek yaşadıklarını anlattı.
BOLSONARO POZİTİF ÇIKTI
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun önceki gün ateşi yükseldi. COVİD- 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
ABD ve İspanya sahillerinde sosyal mesafeyi korumak neredeyse imkansızdı. Türkiye'de de görüntüler aynıydı.
MASKE DAYAĞI
Mersin Tarsus'ta otobüs şoförü Mehmet Teneke (65), önceki gün arabaya maskesiz binen iki kişiyi uyardı. Duruma sinirlenen ikili, şoförü dakikalarca yumrukladı!
Kafasına 8 dikiş atılan Teneke, 6 gün iş göremezlik raporu aldı. "Devletin koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, üstüne bir de dayak yedim" dedi.
SON DERECE TEHLİKELİ
Hava sıcaklıkları arttı. Maske kullanımı zahmetli bir hal aldı. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz ise uyardı: "Terden ıslanmış maskeyi takmayın. Cerrahi maskeleri yazın 3 saatte bir değiştirin. Kimsenin olmadığı yerlerde maskenizi bir süre indirin."
İKİNCİ BAHAR
Edirne'de kuyumcu Rahmi Cömert (52), 9 Mart'ta Corona'ya yakalandı. 78 gün boyunca virüsle savaştı. Evine taziye telefonları bile gelmeye başladı. Ancak o, hayata sarıldı. Kök hücre nakliyle hastalığı atlattı. "Bu olayı kimse hafife almasın. Çok şükür bu ikinci hayatım" diyerek yaşadıklarını anlattı.
BOLSONARO POZİTİF ÇIKTI
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun önceki gün ateşi yükseldi. COVİD- 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.