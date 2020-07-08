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    • Yaşam
    • 08.07.2020 13:21
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    • 08.07.2020 13:32
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    'da aldatıldığını düşünen kadın ü bastı, n yanındaki kadına saldırdı

    'un ilçesinde başka bir kadınla te yakalayan kadın, adeta gözü döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

    Aldatılan kadın minibüsü bastı

    Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

    K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

    Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
    Haberler Yaşam İstanbul'da aldatıldığını düşünen kadın minibüsü bastı, kocasının yanındaki kadına saldırdı
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