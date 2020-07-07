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    • 07.07.2020 10:51
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    • 07.07.2020 10:51
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    'da 76 evde daha karantinası

    Yeni tip (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, 'da 76 ev karantinaya alındı. Açıklama valilikten gelirken, il genelindeki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

    O ilimizde 76 evde daha koronavirüs karantinası

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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