

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A.(65) tabancasını çıkararak sevgilisine ateş açmış, kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin kasığına isabet etmişti. Kadının kanlar içinde yere yığılması sonrası panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi, saldırgan Osman A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Olayın ardından yaralı Elmas F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının saldırıya uğradığı o anlar ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



