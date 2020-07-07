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    • 07.07.2020 10:46
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    lu yüzde 60 ’yı bulmak için seferber oldu

    ’un ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki ’ın dün sabah 08:00’dan beri olduğu öğrenildi. Yüzde 60 olduğu belirtilen Duran’ı bulmak için tüm Beylikdüzü seferber oldu. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    İstanbul Mahir Amca’yı arıyor

    İstanbul Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Mahir Duran isimli bir vatandaşın kayıp olduğu öğrenildi. Ailesinin aradığı Duran'ın dün sabah 08:00'dan bu yana ortadan kaybolduğu belirtildi.

    Yüzde 60 zihinsel engelli olan Duran, her gün Beylikdüzü İhlas Marmara 2 Kısım çevresinde dolaşıyor. Ancak bu kez bu civardan uzaklaşan Mahir Amca'yı bulmak için tüm İstanbul seferber oldu.



    Mahir Duran'ın kaybolduğunda üzerinde lila rengi bir t-shirt, gri eşofman ve siyah maske olduğu, elinde bastonuyla gezdiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin de aradığı Mahir Amca'yı görenlerin 155 Polis İmdat hattına haber vermeleri isteniyor.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH
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