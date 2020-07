"MUSKANIN ISINDIĞINI İLETTİK"

İlk patlamanın, muska diye tabir edilen torpilin etken maddesinin üretildiği atölyede yaşandığını söyleyen Gülizar Erdoğan, "Muskanın ısındığını ilettik. Ustabaşımız da söyledi, biz de söyledik. Bize 'Hemen kolileri açın' dediler. Patlayacak korkusuyla boşalttılar. Hemen aldılar kolileri, bütün paketleri açtılar, güneşe serdiler ki bunların hepsi suç ve olmaması gereken şeyler. Daha sonra yeniden paket yaptık ve yerine koyduk. Ertesi gün patlama oldu. Bu patlama ilk olarak 'Çin mahallesi' dediğimiz muska adlı maddenin ilacının imalatında çıktı. O ilaç patlamış oldu ve bütün arkadaşlarımızı orada kaybettik" diye konuştu.



"TEDBİR OLSAYDI BELKİ DE BUNLAR YAŞANMAYACAKTI"

Erdoğan işçilerin defalarca uyarmasına rağmen yetkililerin etkili bir önlem almadıklarını iddia ederek, şöyle konuştu: "Bu ürün yeniydi, onlar da acemi biz de acemiydik. Bunu yapmamalarını söyledik, bu böyle oluyor dedik, patlayacağız diye herkese söyledik ama buna önlem alınması artık bunun yapılmaması gerekirken devam edilmesi çok yanlış bir şeydi. Bu ürünün tehlikeli olduğunu anladıktan sonra bir taziyeye katılmıştım. O akşam gördüğüm herkesle helalleştim. Komşularıma 'Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Her an ölebiliriz patlama olabilir, yarın akşam görüşmeyebiliriz" dedim. Dediğim gibi de oldu. Kesinlikle ihmal var, her şey göz göre göre oldu. Çünkü biz söyledik, haber verdik. Kendileri gelip görüler ve yapılmaması gereken şeyleri yaptılar. Bu işte ihmal var. Tedbir olsaydı, ihmal olmasaydı belki de bunlar olmayacaktı."