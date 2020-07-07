



ARKADAŞINI KURTARDI

Dakikalar içerisinde başka bir noktada güçlü bir patlamanın daha yaşandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Saniyeler içinde oldu her şey. Ondan sonra arkadaşlarımın yanına gitmek istedim. Daha güvenli bir yere de geçmeye çalışıyordum o anda bir patlama daha oldu. Başka bir yere savruldum ve önüme koca bir demir masa düştü. Daha sonra kalktım yine bilincim yerinde arkadaşlarıma yardım etmek istiyordum bir dahaki patlamada ben bir daha yere düştüm. Etraftaki insanlar benim öldüğümü düşündü, 'Abla, abla' dediler ve arkadaşlarım beni bırakıp gitti. Gazları kesmemiz gerektiği aklıma geldi, başka bir patlama daha olmasın diye gazları kestik. Mescidin penceresinden dışarıya atladık yanımdaki arkadaşıma 'Beni bekleme koş, bir daha patlarsa hepimiz ölürüz' dedim. Arkadaşım gitti, ben çıkmaya çalışırken başka bir arkadaşımı görmüştüm o arkadaşımın ayağı kopmuştu. Turnikesini yaptım, sırtıma aldım ve güvenli bir bölgeye götürdüm, yaralarını sardım ve ambulansa teslim ettim."



"PATLAMA MUSKANIN İLACI OLAN BÖLÜMDE YAŞANDI"

Fabrikada üretilen ve yeni bir ürün olan 'muska' denilen torpilin depolanma aşamasında kendi kendini ısıttığını ve son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Gülizar Erdoğan, şunları söyledi: "Muska dediğimiz ürün siyah bir kağıttan oluşuyor. İçine ilacını ve fitilini koyuyoruz, hafif bir şekilde tutkallayıp kapatıyoruz. Bunun içinde bir çay kaşığı kadar madde var. Bu madde kızışıyor, şişiyor ve kendi kendine patlıyor. Biz bunu yetkililere anlatamadık. Sanki tam olarak bilinçli değildiler. Bu muskanın şiştiğini ve kızıştığını biz üretildikten 2 gün sonra fark ettik ve yetkililere söyledik. Kendileri geldiler, boşalttırdılar kolileri. Bütün ilaçları etrafa saçtılar, paketleri açtık, güneşe serdik, kuruttuk ve yeniden ambalajlayıp, paketleyip, koliledik. Şimdi ilk patlama depodan değil, muskanın ilacı olan aşağıda bulunan bölümde yaşandı. Zaten ilk patlama orada olduğu için çok daha fazla ölü olmadı. İlk patlama, bizim işlem yaptığımız işçi arkadaşlarımın olduğu yerden patlamış olsaydı kesinlikle o bölümde çalışan 26 kişi hayatta yoktu. Orada 26-27 kişi çalışıyor. Bu madde imal ederken ısınmıyor. İşlem bitti, ürünün ambalajını kapattık ve bir iki gün sonra fark ediliyor. O anda hiçbir şey yok. O anda gayet normal bir şekilde işini yapıyorsun ama bir iki gün sonra o madde kendi kendini ısıtıp şişiyor. Ben şöyle düşünüyorum acaba jelatine ya da plastiğe karşı zıt bir madde miydi bilmiyorum. Çünkü bu işlemler olduktan sonra böyle şişmesi incelenmesi gereken bir şey."