Fabrika faciasında yaralananlardan bir tanesi de 48 yaşındaki Gülizar Erdoğan. Bacağı çatladı, yüzüne cam parçaları geldi.

CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlayan yaralı işçi Gülizar Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugünümüze şükürler olsun, canlı kurtulduk. Ölenlere de Allah şehit mertebesi nasip etsin inşallah. Arkadaşlarımızdı, hepsini tanıyorduk. 7 senedir çalışıyordum orada.

İş güvenliği elbette tabi vardı ama ihmalkarlık da çok vardı. Orası çocuk oyuncağı gibi görüldü ama çocuk oyuncağı değildi. Sen mesela barutla uğraşıyorsun, çocuk oyuncağı gibi anlatılıyordu. Kulak ardı ediliyordu gibi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "PATLAYAN MADDE 'MUSKA' DENEN BİR OYUNCAKTI"

Mesela, bunun olacağını biliyorduk. Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı. Depoda bunun ilacı ve yapılmış kolileri vardı. Stok mecburen yapılıyordu.

"SÖZÜMÜZ GEÇMEDİ"

Stok mecburen yapılıyordu. 5 koli, 10 koli yapınca bunu sevk edemezsin. Tamamen kaç koli isterse onu tamamlamak zorundaydın. Biz orada yaptığımız malzeme kendi kendini ısıtabilen bir malzemeydi. Biz bunu bir gün, iki gün sonra fark edebildik. Isıttı ateş gibi oldu. Müdürlere falan söyledik, geldiler. Boşalttırdılar kolileri, paketleri açtırdılar, yerlere serdirdiler. Bunlar aslında hep yasak olan şeylerdi, olmaması gerekenlerdi. "Patlayacağız, patlayacağız" diye uyarısını verdik. Biz işçiydik, onlar kimyagerdi, onlar müdürdü. Bizim sakalımız olmadığından sözümüz geçmedi.

"BİZ BÖYLE OLACAK DEDİK, YAPMAYIN DEDİK AMA DİNLEYEN OLMADI"

Söylemeye gerek yoktu, kendileri de gördü. Kendileri söyledi, boşaltın, havalandırın, kurutun. Kuruttuk da. Yeniden paketine koyduğumuz malzeme, depoya gidiyor ve depoda bir gün sonrasında o şişme ve kızışma oluyor. Ve bir gün sonra patlıyor. Biz böyle olacak dedik, yapmayın dedik. Ama dinleyen olmadı işte. Denetimciler idari binaya gelip bir yemek yiyip 'hadi eyvallah' deyip gidenlerden oluştu. Allah razı olsun onlardan, görevlerini güzel yaptılar