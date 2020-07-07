Son dakika haberi... Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
2020.07.07 18:19:48 38.8067 25.2213 3.3 -.- 4.2 4.1 EGE DENIZI İlksel
2020.07.07 18:17:40 38.8615 25.3117 9.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.07 17:13:46 35.4693 26.6942 3.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.07 17:13:28 38.3327 40.8698 3.1 -.- 2.4 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.07.07 16:59:21 39.2187 26.2943 5.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.07 16:09:51 37.0363 28.3343 19.0 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2020.07.07 14:57:45 38.7250 27.9130 6.0 -.- 1.9 -.- GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2020.07.07 14:52:30 39.8178 25.9945 5.7 -.- 1.5 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.07 14:41:43 36.9905 28.2498 5.0 -.- 1.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 13:46:51 39.2360 28.3218 6.6 -.- 2.1 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.07.07 13:44:17 37.0965 27.9640 0.0 -.- 1.8 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 13:07:02 39.1620 27.6172 0.0 -.- 1.5 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2020.07.07 12:56:08 38.3612 39.1640 1.7 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.07 12:50:14 37.9170 32.7197 0.0 -.- 1.4 -.- ACIDORT-KARATAY (KONYA) İlksel
2020.07.07 12:29:05 37.2655 37.0528 0.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.07 12:09:07 37.2075 27.8373 0.0 -.- 1.3 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 12:01:03 37.1810 28.2062 0.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2020.07.07 12:00:28 37.2220 27.8878 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 11:54:38 38.4688 39.7002 15.3 -.- 1.8 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.07.07 11:47:06 37.2663 27.8390 5.0 -.- 1.2 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 11:19:38 36.9180 29.4440 20.3 -.- 1.4 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2020.07.07 10:48:03 36.6913 28.1625 51.7 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.07.07 10:37:51 37.2247 37.3027 0.0 -.- 1.6 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel