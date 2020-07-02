"MÜHENDİSLERCE BELİRLENEN AĞAÇLARI KESİYORUZ"

Orman işçisi Sadiye Akdeniz ise ormandaki yorucu çalışma sonrası ev işlerini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın olarak hem ormanda çalışmak hem de evdeki işleri bir arada götürmek zor ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sabah erkenden mesaiye başlıyoruz. Evde yemek, bulaşık ve çamaşır yıkama işlerinin ardından ormanda eşimizin yanına yardıma gidiyoruz. Ormandan korkmuyoruz, küçüklüğümüzden bu tarafa ormanla iç içe yaşıyoruz. Nisanda ormana çıkıyoruz, kasıma kadar 7-8 ay burada çalışıyoruz. Ormanda, mühendislerce belirlenen ağaçları kesiyoruz. İnce olanları odun, kalınları ise tomruk yaparak istifliyoruz."

Refahiye Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç da ormanların daha verimli olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.