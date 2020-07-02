"GÖRENLER OLDU FAKAT BULAMADIK"

Ayrıca Gündüz, kayıp ihbarı yapıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarının geniş çapta yayıldığından bahsederek, "Paylaşım çok fazla dağıldı. Eskişehir'den İstanbul'a kadar diğer şehirlere dağıldı. Görenler oldu, fakat bulamadık. Parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Orada gören insanların ihbarlarına baktık fakat bulamadık. Telefonumu arayıp gördüğünü söyleyenler oldu. O haberi aldıktan sonra polis ekipleriyle gittik baktık ama hava kararmıştı bulamadık" dedi.