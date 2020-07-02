"2. yüzyılda Roma döneminde tapınak olarak inşa edilen Ala Camisi, kilise olarak kullanılmaya başlanmış, Dulkadiroğulları Beyliği zamanında ise camiye dönüştürülmüştür. Osmanlıların bölgeyi hakimiyeti altına almasıyla uzun süre cami olarak milletin hizmetinde olmuştur. Cami, 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi ve tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları da tamamlandı. İnşallah cuma günü Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz, milletvekillerimiz ve halkımızın katılımıyla cuma namazı ile camimizi tekrar ibadete açacağız. Ala Cami'mize inşallah gözümüz gibi bakıp, onu layık olduğu şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere en güzel şekilde bırakacağız."