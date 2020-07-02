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    • 02.07.2020 14:17
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    • 02.07.2020 14:19
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    döneminde tı... 96 yıl sonra cemaatine kavuşuyor

    'nin Kadirli ilçesinde 96 yıldır ibadete kapalı olan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan , cuma namazıyla cemaatine kavuşacak. Cami yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmasının ardından cuma namazıyla ibadete açılacak. , "İnşallah cuma günü Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz, milletvekillerimiz ve halkımızın katılımıyla cuma namazı ile camimizi tekrar ibadete açacağız. Ala Camimize inşallah gözümüz gibi bakıp, onu layık olduğu şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere en güzel şekilde bırakacağız." dedi.

    Roma tapınağı camiye çevrilmişti! 96 yıl sonra...

    Tarihi Ala Camisi'nde iki sene önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. İbadete hazır hale getirilen camide, 96 yıl sonra cemaatle cuma namazı kılınacak.

    Restorasyon çalışmalarında, kazı sırasında bulunan ve üzerleri camla kapatılan mozaikleri de camide ibadete gelen cemaat görebilecek.

    Kazıda bulunan diğer tarihi eserler ise camide oluşturulan alanda sergilenecek.

    Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada, ilçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen ve Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan Ala Camisi'nin restorasyon çalışmalarının Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandığını söyledi.

    "BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE EN GÜZEL ŞEKİLDE BIRAKACAĞIZ"

    Tarihi yapısıyla "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak adlandırılan Ala Camisi'nin 96 yıldır ibadete kapalı kaldığını anımsatan Arık, şöyle konuştu:

    "2. yüzyılda Roma döneminde tapınak olarak inşa edilen Ala Camisi, kilise olarak kullanılmaya başlanmış, Dulkadiroğulları Beyliği zamanında ise camiye dönüştürülmüştür. Osmanlıların bölgeyi hakimiyeti altına almasıyla uzun süre cami olarak milletin hizmetinde olmuştur. Cami, 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi ve tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları da tamamlandı. İnşallah cuma günü Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz, milletvekillerimiz ve halkımızın katılımıyla cuma namazı ile camimizi tekrar ibadete açacağız. Ala Cami'mize inşallah gözümüz gibi bakıp, onu layık olduğu şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere en güzel şekilde bırakacağız."

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